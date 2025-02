Diego Hypolito lamenta por se sentir ignorado por Maike no 'BBB 25': 'Não me dá abertura'

Durante a festa da líder Eva no BBB 25, Diego Hypolito reclamou por não receber atenção de Maike. Em conversa com Guilherme, Diego se chateou por ser ignorado por Maike em algumas situações.

"Hoje mais uma vez na festa aconteceu uma coisa que me incomodou. Eu não tô doido. Se estamos em três pessoas, o Maike fala com o outro, mas não consegue falar comigo e eu me sinto um pouco triste com isso", disse. E continuou: "Ele começa a se tornar a referência de uma pessoa que eu vou votar. É uma questão de respeito. Eu não sou um poste do lado das pessoas".

Diego teve como maior rival na casa até agora Gabriel, eliminado no quarto paredão. O ex-nadador entrou como dupla de Maike, o que pode ter colaborado com o afastamento atual do brother em relação ao ex-ginasta.

O irmão de Daniele Hypolito acredita até que Maike seja uma boa pessoa, mas que não dá abertura para serem amigos. Ainda na conversa com Guilherme, um de seus maiores aliados na casa, Diego opinou: "Pode não me entender, não entender meus posicionamentos, pode me achar diferente, eu entendo, mas eu observo. Tudo que me faz votar nas pessoas é sem perceber que elas tem um pouquinho de desprezo por mim e isso me magoa".