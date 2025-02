Desaprovaram? Mães de Maike e Renata opinam sobre relação no BBB 25

Maike, 30, segue investindo em Renata, 33, durante as festas do BBB 25.

O que aconteceu

Após mais uma tentativa do representante comercial de beijar a bailarina, as mães dos dois participantes opinaram sobre a relação. Maike já se relacionou com Giovanna — que foi eliminada —, mas sempre demonstrou interesse em Renata.

Para Mariene Cruz, mãe do paulistano, o filho não deveria se relacionar com ninguém dentro do confinamento. "Sei que lá é tudo passageiro. Estou vendo que ele está tentando e a Renata está até com bronca por causa disso, porque ele já havia ficado com a Giovanna. Lá dentro, eu acho que a Renata não fica com ele. Acho que ele não deveria ficar, é um jogo", disse em entrevista ao Gshow.

A mãe de Maike ainda garante que o filho não deverá levar nenhuma das relações para fora do programa. "Eu não sei. Antes dele entrar eu falei 'meu filho, não vai se envolver'. Ele falou 'imagina, mãe, ali é uma passagem, é um jogo, e aqui fora é outra coisa'. Então, eu acho que não".

Já Eulália Saldanha, mãe de Renata, a filha não cederá às investidas. "Não vejo como uma relação madura, mas respeito muito as escolhas da minha filha e confio no discernimento dela".

Mesmo assim, a mãe da participante garantiu que apoiará qualquer decisão da cearense. "Sei que ela é uma mulher inteligente e capaz de entender as reais intenções de qualquer pessoa, além de saber exatamente o que busca para a sua vida e seus relacionamentos. No fim, o que importa é que ela esteja feliz e segura com suas decisões".

