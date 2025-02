Delma comenta casal no BBB 25: 'Vai se agarrar longe de mim'

Na manhã de quinta-feira (20), Delma comentou com Daniele sobre seu incômodo com o casal Diogo e Aline.

O que aconteceu

Sentada na área externa da casa, ela desabafou com a ginasta sobre os dois. "Por esses dias vai ser um balde que vou dar nos dois. Ali naquele sofá bem longe da gente, fica ali. Ou deita na cama com edredom e faz o que quiser. Mas junto de mim não.

O tempo todinho se agarrando. Vai se agarrar no sofá longe de mim. Delma

Ela continuou falando do casal. "Espero que lá fora dê certo e fique namorando. Acho muito difícil lá fora. Pode ser que aconteça, continue. Foram poucos casais aqui que saíram e ficaram juntos".

Delma apontou ainda que seu genro, Guilherme, lhe "respeita muito" quando está na sua frente.

