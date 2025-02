De Fernanda Torres a Neymar: o que tem em stand-up de Helio de la Peña

O stand-up "Preto de Neve", de Helio de la Peña, 65, é uma oportunidade do público entrar em contato com o humor do Casseta e Planeta —programa que fez sucesso na Globo ao longo de duas décadas. O show também explora outras camadas do artista, que acumula sucessos na televisão, no cinema e na literatura.

O povo gosta muito desse contato com o humor do Casseta, que marcou muito a vida das pessoas. Porque era um momento em que o entretenimento tinha um outro formato. Você tinha poucas opções. Você tem milhões de pessoas que foram impactadas pelo humor do Casseta durante 20 anos. E estamos fora da TV já tem mais de 10 anos.

Helio, em entrevista para Splash

Humorista, que construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da comédia brasileira, encontrou no stand-up uma oportunidade de desafiar os próprios limites. "No começo era um desafio. E eu queria justamente encarar esse desafio. Gosto de experimentar esses lugares diferentes do humor", explica.

O que eu acho bem interessante é que, no início, quando eu comecei a fazer o show, o que acontecia? O público jovem ia e convidava os seus pais. Agora, a coisa está se invertendo. Os pais convidam os filhos para ver o show. Acho isso bem bacana.

Casseta & Planeta 'previu' vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro Imagem: Reprodução/Globo e Robyn Beck/AFP

Helio, que já passou por diversos estados brasileiros com "Preto de Neve", se apresenta nesta quinta-feira (20) no Hillarius VP, em São José dos Campos, interior de SP. O fim de semana também está com a agenda cheia. Ele sobe ao palco do Hillarius ABC, na sexta-feira (21), em Santo André (SP), e do Um Show Comedy, no sábado (22), em Guarulhos (SP). O humorista fecha o domingo (23) no Clube Barbixas, em São Paulo.

Tem uma série de coisas bem divertidas que eu vou contar [no show]. Além disso, ainda tem assuntos do momento, da atualidade, como a Fernanda Torres no Oscar, Neymar de volta no Santos. Tudo isso está no meu show.

Casseta & Planeta, Urgente!

Helio de la Peña mostra várias camadas em show de humor Imagem: Rafael Salvador/Divulgação

Helio de la Peña, que é um dos criadores da atração, conciliava as funções de redator e ator e, por isso, tinha influência direta no texto que era levado ao ar. Diferentemente de outros programas de humor da época, o Casseta & Planeta era construído predominantemente de elementos da atualidade.

Quando conheci o pessoal, que mais tarde a gente veio fazer a Casseta Popular e, depois, o Casseta & Planeta, passei a circular muito na casa do Bussunda, do Beto Silva e do Madureira. Enfim, eram pessoas que, de alguma maneira, me acolhiam, por que eu morava longe.

Hubert e Reinaldo, do Planeta Diário, se davam tão bem com o já então quinteto que decidiram se unir em uma só causa. Tempos depois, eles foram convidados para fazer um show juntos no Rio de Janeiro e, assim, surgiu o Casseta & Planeta.

