Compadre Washington é acusado de transfobia ao não aceitar nome social de fã

O cantor Compadre Washington está sendo acusado de transfobia após se recusar a usar o nome social de uma fã durante um show em Belém no começo deste mês. No vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta semana, o líder do É o Tchan chamou uma fã para o palco durante uma apresentação.

A jovem, uma mulher trans, afirmou que seu nome era "Ketlen", mas Washington não se deu por satisfeito e questionou qual era o nome de batismo da fã. "Amiga, fala a verdade para a tia, você foi batizada com que nome?", perguntou o cantor, imitando uma voz feminina durante a interação.

A mulher respondeu novamente seu nome social, mas Washington continuou questionando. "Mentira sua, mamãe não batizou você assim! Eu sou batizada como Washington de dia, e de noite sou Michele, tá? Então fala a verdade, qual seu nome original?" Após a insistência do cantor, Ketlen revelou seu nome morto.

A interação repercutiu nas redes sociais e foi bastante criticada. Para muitos internautas, o cantor foi transfóbico ao obrigar Ketlen a revelar o nome que ela foi registrada ao nascer.

A TransEmpregos, projeto voltado para a empregabilidade de profissionais transgêneros, publicou uma nota criticando o comportamento de Compadre Washington. "Esse tipo de atitude não é apenas desrespeitosa, mas reflete uma realidade cruel enfrentada diariamente por pessoas trans", escreveu no Instagram.

"O nome social e? um direito e uma questão de dignidade. Ele representa a identidade real das pessoas trans e deve ser respeitado em todos os espaços. Negar esse direito ou ridicularizá-lo publicamente não é brincadeira, é violência", finalizou.

Compadre Washington se manifesta

Após a repercussão negativa do vídeo, Compadre Washington se manifestou em seu perfil do Instagram. Na manhã desta quinta-feira, 20, o líder do É o Tchan postou um Story onde pediu desculpas pelo ocorrido.

"Pessoal, vocês que me conhecem sabem que eu sou um cara bem animado, bem um cara bem para frente, bem feliz. Mas, eu vim falar uma coisa bastante séria. Quero me desculpar com todos vocês", afirmou o cantor.

"Fiz um show no Pará, fiz uma brincadeira e passei do tom. No mundo em que vivemos hoje, essas brincadeiras não existem mais. O mundo evoluiu. Eu vim pedir desculpas à Ketlen e a todas as pessoas que se sentiram incomodadas. Desculpa", finalizou.