Como Vitória Strada conseguiu montar quebra-cabeça tão rápido? 'Minha avó'

Vitória Strada surpreendeu os espectadores e demais brothers do BBB 25 (Globo) após conseguir montar um quebra-cabeça na noite desta quarta-feira (19).

O que aconteceu

Vitória Strada recebeu um castigo antes da festa desta quarta-feira. Indicada pela líder Eva, ela deveria deveria montar um quebra-cabeça de 300 peças para poder, então, curtir o evento.

A sister conseguiu completar o desafio em pouco mais de duas horas. Na semana anterior, Daniele Hypolito recebeu o mesmo castigo e não conseguiu conclui-lo, mesmo após seis horas.

Nesta madrugada, Vitória revelou sua estratégia para Gracyanne, Diego e Diogo: a lembrança de sua avó. Segundo a atriz, a avó costumava montar quebra-cabeças com duas mil peças.

A dica é separar os "cantos" do quebra-cabeça e, em seguida, separar as peças por cores. "Todas as pecinhas azuis são do céu, então ela separava todas as peças azuis e botava num saquinho", lembra. "Aí, eu fui fazendo isso".

Basicamente, o quebra-cabeça todo tinha vermelho, azul, e a cor da pele dela. Só. Aí, eu comecei a separar o vermelho, depois o vermelho nas texturas diferentes, aí, o azul... Separando Vitória Strada

