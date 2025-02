Chico: Globo desrespeitou fãs do BBB em São Paulo por causa do Corinthians

A TV Globo desrespeitou o público de São Paulo ao exibir o BBB 25 mais tarde para transmitir a estreia do Corinthians na Libertadores contra o Universidad Central.

Ontem a Globo cometeu mais um grande equívoco com o povo de São Paulo. Um desrespeito gigantesco. Porque exibiu o programa ao vivo para todo o Brasil. E por culpa do Corinthians, só meia-noite passou em São Paulo.

Eu fiquei tentando ver no pay per view e não saía a voz do Tadeu. Custa ter o áudio do Tadeu para quem está assistindo no pay per view? Ainda mais em uma situação extraordinária como essa? Pô, é um absurdo.

Corinthians, cá entre nós, é o maior time do Brasil. Por que só passa para São Paulo? O que a Globo tem contra o Corinthians e contra os fãs de BBB?

Chico Barney

Saryne: Globo sente falta de repercussão do BBB 25 e provoca com 'spoilers'

A TV Globo sente que o BBB 25 tem repercutido pouco e provoca com 'spoilers', afirmou Bárbara Saryne ao comentar a possibilidade de uma repescagem nesta edição do reality.

A Globo está toda semana mostrando esse livrinho, checando dinâmicas, mais com a intenção que a gente repercuta, que a gente fale, que a gente opine. Eles estão sentindo falta de repercussão esse ano.

Nem sabem se vai ter [a dinâmica] ou não. Só coloca lá para esse povo ficar falando da gente. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.

Bárbara Saryne



Veja o comentário:

