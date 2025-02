Carnaval do Rec-Beat terá Duquesa, Tássia Reis, Banda Uó e artistas globais

Hip-hop empoderado, sintetizadores belgas, rap de vanguarda, forró eletrônico e beats afro-diaspóricos. Assim se apresenta a sempre dinâmica e inclusiva programação do Rec-Beat, que acontece de 1º e 4 de março, durante o Carnaval, em Recife.

Em sua 29ª edição, o festival pernambucano continua olhando para o Brasil como um todo, mas apostando forte nos sabores e cores locais. Por isso, entre as rimas certeiras da baiana Duquesa e o neo soul carioca d'Os Garotin, o Rec-Beat celebra a cena de Pernambuco do trap de Mago de Tarso, passando pelo brega romântico de Carla Alves até o pop de Uana.

Ainda são destaques da programação o projeto experimental de rap com MPB Maria Esmeralda, o retorno da Banda Uó e a estreia nos palcos de "Topo da Minha Cabeça", novíssimo trabalho de Tássia Reis.

Tássia Reis no palco do Coala Festival 2024 Imagem: Van Campos/AgNews

Atrações internacionais

O Carnaval alternativo do Recife também traz atrações internacionais que dialogam com o espírito libertário e democrático do Rec-Beat. Do continente africano, por exemplo, vem a rapper e DJ ugandense Catu Diosis; a embaixadora do kuduro Pongo, de Angola; e Nídia, produtora e DJ afro-portuguesa de ascendência cabo-verdiana e guineense.

Completa a programação a dupla belga Lander & Adriaan, que mistura bateria com sintetizadores; o jazz latino do encontro entre a cubana Yudith Rojas e a venezuelana Niccole Meza; e o grupo vocal Enkelé, da Colômbia.

Confira a programação completa:

1º de março

19h - DJ Boneka (PE)

19h30 - Carla Alves (PE)

20h40 - Mago de Tarso (PE)

21h50 - Yudith Rojas (Cuba) & Niccole Meza (Venezuela)

23h10 - Crizin da Z.O. (RJ)

0h30 - Yago Oproprio (SP)

2 de março

19h - GabNaja (PE)

19h30 - Afoxé Aganjú Aséobà (PE)

20h40 - Lander & Adriaan (Bélgica)

21h50 - Getúlio Abelha (CE)

23h10 - Catu Diosis (Uganda)

0h30 - Os Garotin (RJ)

3 de março

19h - DJ Vibra (PE)

19h30 - UANA (PE)

20h40 - Maria Esmeralda - Thalin, VCR Slim, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo (SP)

21h50 - Enkelé (Colômbia)

23h10 - Pongo (Angola)

0h30 - Banda Uó (GO)

4 de março

19h - Camila Paz (PE)

19h30 - Matheus de Bezerra (PE)20h40 - Baile do Mestre Cupijó (PA)

21h50 - Tássia Reis (SP)

23h10 - Nídia (Portugal)

0h30 - Duquesa (BA)

FESTIVAL REC-BEAT 2025

1º a 4 de março

Sempre a partir das 19h

Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Entrada franca