'Bota na sunga': Leão Lobo entrega dica de Luiza Ambiel na Banheira do Gugu

Luiza Ambiel tinha uma tática para pegar os sabonetes mais rápido e vencer na Banheira do Gugu, quadro exibido pelo SBT entre 1994 e 2000, afirmou Leão Lobo no Splash Show desta quinta-feira (20).



Segundo Leão, a musa compartilhou o segredo com ele para ajudá-lo quando participou da atração dominical.

Ela me ajudou muito na época do Gugu lá na banheira, porque cada vez que eu tinha que entrar na banheira, que eu fazia por amizade, se faltava alguém, eu estava lá, era amigo e tal, eu acabava entrando na banheira.

Toda vez que entrei, ela falava assim no meu ouvido: 'você não me machuca. Você é um dos poucos que não me machuca, não quer mostrar que é machão e não sei o quê. Então, vou te ajudar'.

Aí ela falava assim: 'enquanto o Gugu estiver falando, apresentando os convidados, você já entra. Já dentro da banheira, você abaixa, já pega os sabonetes e bota na sua sunga. Aí é só ir tirando da sunga e jogando para você ganhar'.

Leão Lobo

Leão disse também que as dicas não eram exclusividades de Luiza Ambiel, mas também acontecia com as outras participantes da Banheira do Gugu.

Mas todas me avisavam, porque todas eram minhas amigas, entendeu? Então eu ganhei muito ali, porque eu já enfiava tudo na sunga e saía jogando para o balde.

Leão Lobo

