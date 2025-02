Big Fone e Poder Curinga farão parte de dinâmica da semana do BBB 25

Pela primeira vez no BBB 25 (Globo), o Poder Curinga vai dar as caras no jogo, ao lado da dinâmica Perde e Ganha. Além disso, um novo Big Fone vai tocar na casa.

Como serão as dinâmicas.

Usado em outras edições, o Poder Curinga faz sua estreia no BBB 25 nesta sexta-feira (21). Quem arrematá-lo durante a sexta, terá algum poder para usar na formação do Paredão.

Antes do Poder Curinga, o Perde e Ganha também vai dar as caras. Na dinâmica, os brothers podem ganhar ou perder estalecas, o que influencia diretamente na compra do Poder Curinga.

Além disso, um novo Big Fone vai tocar na casa. Será na edição de sábado (22), ao vivo. Mais detalhes sobre a mensagem serão contados por Tadeu Schmidt no programa de quinta-feira (21).

