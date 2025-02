'Beleza Fatal': resumo dos capítulos 21 a 25 da novela da Max

A novela "Beleza Fatal", escrita por Raphael Montes, vai ao ar toda segunda-feira com cinco capítulos no streaming Max.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Capítulo 21

Com medo do escândalo sobre a internação de Lola, Átila pede ajuda à "Júlia". Rog tenta comprar prova que o incrimina na morte de Rebeca, mas a família Paixão age mais rápido. Benjamin aceita dar um novo golpe em Lola, e ela desperta do coma.

Capítulo 22

Lola desperta sem memória após o coma. A família Paixão envia áudio à polícia que incrimina Rog no caso de Rebeca. Gabriel chega até a Casa do Sim. Átila vai à delegacia atrás de Benjamin, e os Argento viram alvo de escândalo na imprensa.

Capítulo 23

Foragido, Rog pede ajuda à Andrea. Gabriel conta para Gisela sobre o envolvimento de Rog na morte de Rebeca. Lola confessa à "Júlia" que finge estar desmemoriada e descobre segredo de Átila. Tomás e Rog se enfrentam. Lola surpreende Átila.

Capítulo 24

Átila aceita chantagem de Lola. Gisela pede ajuda da polícia para inocentar Rog. "Júlia" confessa a Gabriel que foi à Casa do Sim. Eles se desentendem. O delegado subornado por Lola chega na família Paixão, e Nara toma uma atitude inesperada.

Capítulo 25

Elvira e Lino tentam se livrar do corpo do delegado. O motorista envolvido na morte de Rebeca é preso, e Gabriel consegue pistas que ligam Benjamin ao caso. Alec pede demissão da Lolaland para ficar com Carol. Sofia é enganada por uma aliada

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da Max.