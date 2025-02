BBB: Claramente Diogo não curtiu beijo de Aline e Thamiris, diz Dantinhas

O beijo entre Aline e Thamiris na última festa do BBB 25 agitou a casa, e Diogo claramente não gostou da atitude de sua ficante no reality show, apontou Dantinhas durante o Central Splash desta quinta-feira (20) no Canal UOL.

Ele [Diogo] não gostou, deu para ver na cara dele que ele não gostou. Mas amor, é bola para frente, meu amor, né? Aline é uma mulher livre, gente. Não é um casamento, não é um namoro. E é isso.

Dantinhas

Diogo demonstrou bastante surpresa quando Aline lhe contou sobre o beijo que deu em Thamiris na festa de quarta do BBB.

"Diogo e Aline estão apenas ficando", lembra Dieguinho

Ainda sobre o polêmico beijo, o apresentador Dieguinho afirmou que não é nenhum grande problema, já que Diogo e Aline estão apenas ficando dentro do BBB, e não têm nenhum grande compromisso na casa.

O fato deles estarem ficando torna tudo menos pesado, tá gente? Quando você está ficando com alguém, você parte do ponto que aquela pessoa vai ficar com outras pessoas, você tá ciente disso, né?

O problema é quando a pessoa está ficando com você e ela te manda várias mensagens e sinalizações de que aquilo está virando um relacionamento.

E aí, aí é a hora de você saber, entender para onde você tá indo. O ponto central, com toda essa história é saber se, de repente, vai virar um trisal, se vai continuar rolando esses beijos aí.

Dieguinho

