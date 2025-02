BBB 25: Maike insiste em sister e volta a flertar: 'Eu quero'

Maike voltou a investir em Renata durante a festa desta quarta-feira (19) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Assim como tem feito nas últimas festas do BBB, Maike tentou uma aproximação de Renata. O brother já viveu um romance anteriormente na casa com Giovanna, que foi eliminada do reality show.

Enquanto conversavam, Renata disse que o brother a conhecia "pouco", e ele retrucou: "Mas eu vou conhecer mais. Não vou?"

Renata sorriu e respondeu: "Vai."

O brother não hesitou: "Eu quero."

Em seguida, ele fez carinho no rosto da sister.

