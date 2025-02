BBB 25: Em noite de festa, Gracyanne dá show no pole dance

Gracyanne Barbosa roubou os holofotes em um dos momentos da festa desta quarta-feira (19) do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A festa desta quarta-feira foi uma homenagem à líder Eva, que é bailarina. Por isso, o evento contou com vários itens que remetem à vida profissional da sister, incluindo um pole dance.

Gracyanne aproveitou o item para mostrar suas habilidades. Ela rodou no pole dance com as pernas abertas, e chegou a ficar de cabeça para baixo.

Ao som de "Envolver", música de Anitta, a sister também dançou no pole dance e foi auxiliada por Diego Hypolito.

