Diego sobre jogo de Aline no BBB 25: 'A questão Diogo domina muito ela'

Diego e Guilherme conversaram sobre os rumos do jogo de Aline no BBB 25 (Globo) no fim da tarde de quinta-feira (20).

O que aconteceu

O ginasta explicou para o aliado porque não se vê sendo aliado de Aline. "A questão Diogo domina muito ela ao meu ver. Faz ela ficar um pouco mais vulnerável."

Não tenho como priorizar alguém que não sei se vai votar nas outras pessoas por causa dele . Diego Hypolito

Guilherme discordou do amigo. "Eu acho que não. Acho que ele não é uma prioridade pra ela. Acho que já devem ter tido uma conversa muito clara de que em um momento que tivesse que decidir entre ele e um amigo, ela escolheria o amigo."

Diego perguntou se ele se referia ao acontecido na festa de quarta-feira (o beijo de Aline em Thamiris), mas Guilherme negou. "Não, de momentos no jogo em que ele não priorizou ela mesmo."

