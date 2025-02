Após vencer depressão, Kevinho mostra antes e depois do seu corpo

Kevinho, 26, compartilhou com os seguidores a evolução de seu corpo após um ano de treinos e cuidados.

O que aconteceu

Após enfrentar alguns desafios emocionais, o cantor compartilhou nos Stories do Instagram um desabafo sobre sua mudança física. Em 2023, Kevinho revelou aos fãs sobre o diagnóstico de câncer de sua mãe, algo que o deixou depressivo e com uma compulsão alimentar.

Na publicação, Kevinho relembrou o período difícil de sua vida. "Quando descobrimos a doença da minha mãe, eu descontava toda minha frustração na comida, muita compulsão, que acabei esquecendo de mim", afirmou.

O cantor ainda garantiu que se dedicou muito para recuperar sua autoestima. "Graças a Deus, consegui me reencontrar. Após decidir me cuidar e buscar a melhora, hoje ainda estou longe do meu objetivo, porém estou me sentindo bem melhor e com a autoestima lá em cima para buscar dia a dia a minha melhor versão!".

O funkeiro ainda aconselhou que seus seguidores ficassem atentos aos cuidados mentais e físicos. "Cuidem da saúde mental e da saúde física de vocês, é o segredo pra longevidade da vida, e lembre-se: tudo é uma fase".