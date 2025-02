Era marketing? Depois de solto, Oruam fala e aproveita pra anunciar álbum

De Splash, no Rio

Oruam, 23, usou as redes sociais pela primeira vez após passar a tarde detido no Rio de Janeiro por "direção perigosa"

O que aconteceu

No Instagram, ele mandou "um recado para os fãs" e anunciou o álbum "Liberdade". "Recado é pros meus fãs, não pra c*zão f*dido que quer vir fofocar nos meus stories. Papo reto. Minhas prévias vazadas que vocês amam vai (sic) sair meia-noite nas minhas plataformas digitais. Tá probido dormir", disse ele em um vídeo.

Vou responder com música. Eu não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente ta uma confusão. Oruam via Instagram Stories

Em uma das imagens de divulgação, Oruam aparece ao lado de outras pessoas usando uma camisa estampada com o rosto do pai, o traficante Marcinho VP, com a palavra "liberdade". Marcinho VP é um dos maiores chefes da facção criminosa Comando Vermelho e está preso desde 1996.

Ao sair da delegacia, repórteres perguntaram se a detenção era uma "jogada de marketing" e o rapper rebateu a imprensa. "Eu sou o artista de trap mais ouvido do Brasil e ninguém nunca quis me entrevistar. Agora por que querem? Saiu o bagulho aí e vocês querem me entrevistar. Marketing de quê?'"

Fãs repercutiram o anúncio. "Usou o sistema contra o próprio sistema", escreveu uma pessoa. "Aproveitou o hype! Muleque tem a mente braba", postou outra. "Deixa eu ver se eu entendi?. Ele parou o trabalho da polícia para se autopromover e vocês estão achando lindo?", indagou uma terceira.

Oruam é detido

Em contato com Splash, assessoria de comunicação de Oruam confirmou às 20h52 que o rapper já estava em casa. "Em suas redes sociais, Oruam fará um pronunciamento sobre o ocorrido. Na tarde desta quinta-feira, 20 de fevereiro, ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca (RJ), após ser parado em uma blitz".

O rapper foi detido durante uma blitz, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia. Segundo informações da Polícia Militar do Rio, ele teria feito a manobra para, supostamente, fugir de uma abordagem de agentes.

Rapper foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil do Rio. De acordo com a PCRJ, Oruam foi autuado em flagrante por direção perigosa. Ele teve o direito de pagar fiança para ser solto, mas o valor não foi divulgado. Splash questionou a assessoria do rapper se ele já pagou fiança e se deixou a cadeia, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele é detido e colocado dentro de uma viatura da PM. Várias pessoas se aglomeraram ao redor da viatura e dos policiais no momento da detenção e os agentes precisam usar spray para afastar as pessoas e liberar espaço.

Gesto obsceno nas redes sociais. Cerca de uma hora antes de ser detido, Oruam compartilhou foto em que mostra o dedo do meio nos stories de seu perfil no Instagram. Ele usa a mesma roupa do momento em que foi detido.

O artista é filho do traficante Marcinho VP e se tornou alvo de um projeto de lei que ficou conhecido como "lei anti-Oruam". O projeto, de autoria de vereadores de São Paulo, pretende proibir que o Executivo municipal contrate shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.