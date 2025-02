Aline tem crise de riso ao ouvir sobre ter beijado Thamiris: 'Me queria'

Aline foi pega de surpresa na tarde desta quinta-feira (20) ao descobrir que beijou Aline na festa do dia anterior no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Gracyanne contou para Aline sobre a sister ter dado um beijo em Thamiris na festa do dia anterior. "Só tô te avisando para não virar… Mas eu não vi nada demais. A Mona ficou muito preocupada", disse Gracyanne.

Aline riu e, em seguida, foi perguntar para Vinícius se ela realmente havia dado um beijo na sister. "Você queria", respondeu Vinícius.

Ao ouvir outros brothers confirmando a situação, Aline teve uma crise de riso.

Em seguida, Thamiris apareceu e Aline correu para abraçá-la. "Gente, tô passada", disse. "Aline veio com tudo, ela me queria muito. Enfiou a língua na minha boca", declarou Thamiris.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas