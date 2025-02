'A dor ensina muito': Agnes Nunes diz o que aprendeu após disco de estreia

Com apenas 22 anos e quase 3 milhões de seguidores no Instagram, a cantora e compositora Agnes Nunes é uma potência na música brasileira. A baiana, que possui influências nao MPB e no R&B, já lançou dois álbuns: o primeiro, 'Menina Mulher', e 'O Amor e suas Variáveis'.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Agnes contou como foi a criação do primeiro disco, lançado em 2022. "Meio que representou quem eu sou, quem eu era, principalmente naquela fase. Eu era uma menina-mulher, descobrindo o amor, descobrindo as oportunidades da vida e vendo tudo sempre de uma forma muito intensa."

A cantora disse que começou a compor com 15 anos, e a letra de 'Vixe' falava do seu primeiro amor. "Quando eu comecei a compor e escrever, eu tinha 15 anos e eu nem sabia. 'Vixe' tinha sido uma música assim que eu tinha escrito, foi a minha primeira dor de cotovelo. E aí eu escrevi 'Vixe', sentada no chão do quarto, sentindo a minha primeira dor de cotovelo."

Agnes comparou a criação do primeiro para o segundo disco, o 'Amor e suas Variações', lançado em 2024. "O primeiro foi a Agnes menina, tinha uma inocência talvez, uma coisa que nesse segundo já não tem tanto. Nesse segundo são realmente as fases do amor, inclusive com os ritmos. Tem R&B, tem samba, tem tudo que você imaginar."

Então, assim, eu aprendi que o amor tem muitas fases, ele tem muitas facetas assim. E aprendi que a dor ensina muito também, a dor ensina a gente ser mais forte, a dor ensina a gente ficar cascudo. A dor ensina a gente a viver. Agnes

A compositora disse ainda que o segundo disco é composto por amores que viveu e histórias que ouviu. "Nesse segundo álbum eu comecei a olhar muito assim para todos os amores que eu vi, não que eu tenha vivido muito, né? Não foram muitos amores, mas os que apareceram. E também de muitas histórias que eu ouvi."

Eu escrevo muito baseada com histórias que eu ouço. Eu gosto muito disso. E também tem outras composições de outros compositores. Então eu acho que o segundo álbum, ele traz essa maturidade, você fala: 'Opa, acho que a maturidade tá chegando nela, a música emocional'. Agnes

'Me sinto muito privilegiada'

Agnes contou para Zé Luiz e Bebé como foi o encontro com grandes nomes do MPB. "Todas me acolheram e eu me sinto muito privilegiada de poder de ter sido tão acolhida por nossos grandes mestres."

A artista disse que tinha apenas 17 anos quando conheceu Seu Jorge e Elza Soares. "A gente foi gravar uma live muito bonita de clássicos do samba e tinha muita música que eu não conhecia, que eu fui aprender. Então, além de ter tido o presente de poder estar no mesmo ambiente e cantar junto com eles, eu tive o presente de conhecer novas músicas que eles me apresentaram."

Agnes contou que ficou muito emocionada quando conheceu Elza Soares. "É uma entidade. É uma mulher de uma força, de uma história assim absurda. Então, quando eu a conheci, eu a reverenciei, e eu não parava de chorar, não conseguia parar de chorar."

'Gosto de fazer o que o coração pede'

Ainda na conversa, Agnes falou que não se preocupa se uma música vai ou não funcionar. "O negócio é não pensar, minha gente. Fazer o que o coração manda, escrever o que o coração manda e não pensar."

E aí eu não faço música pensando assim, vai funcionar, se não vai funcionar, não. Eu gosto de fazer o que o coração pede. Agnes

