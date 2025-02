5 vezes que sisters do quarto Nordeste criticaram Vitória antes da briga

Muito antes de Camilla e Thamiris se desentenderem com Vitória Strada no BBB 25, a atriz já era criticada constantemente pelas irmãs. Entenda!

'Soberba'

Ao final da primeira semana de confinamento, Camilla e Thamiris ficaram incomodadas pela reação de Vitória após a sister escapar do primeiro paredão. Mesmo que estivesse entre uma das indicadas, a atriz ganhou o Bate e Volta.

Eu particularmente, não gostei do que a Vitória fez aqui na sala. Não gostei. E eu já falei isso para ela várias vezes. Eu acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso. Só que eu não vou falar isso para ela Camilla

A trancista ainda opinou que a sister poderia atrapalhar o jogo de Mateus. "A Vitória, quando ela quer uma parada, ela meio que coloca o dela em primeiro lugar. E ela vai acabar prejudicando o Mateus se ela fizer isso".

Em menos de uma semana, Thamiris já estava incomodada com o jeito da atriz. "Eu entendo que a Vitória é uma pessoa, que por ser atriz, e ser mais espontânea, ela incomoda em certas coisas que ela faz", afirmou.

'É culpa da Vitória'

Outra crítica surgiu quando Vitória e Mateus seguiram como alvo de parte na casa na terceira semana de jogo. Na ocasião, Camilla apontou que a culpa era da atriz.

Não é por causa de você [Mateus], é por causa da Vitória. Ela vacila com algumas coisas que faz. Não faz por maldade, faz porque é dela Camilla

Camilla ainda apontou que Vitória costumava ter muitos vacilos. Entre os exemplos, ela citou que a atriz era constantemente punida, principalmente, por ser a última a chegar na sala quando a produção ordenava que todos se reunissem.

BBB 25: Camilla foi uma das sisters que mais criticou Vitória Strada Imagem: Reprodução/Globoplay

'É boba'

Dessa vez tecendo uma crítica de forma direta, Gracyanne se incomodou ao ver Vitória conversando com Diogo Almeida. Nesse período, a muda fitness declarou guerra contra o ator, o tornando foco de todos seus embates.

Não vou deixar ele fazer VTzinho, Vitória. Ele falar o negócio pra mim que não é pra mim, é pra câmera. Vocês são bobas. Ele fala bonito. Comigo, não vai Gracyanne Barbosa

Além de ser repreendida pela influenciadora, a atriz também foi criticada por Thamiris. "Não acho legal conversar com ele (...) Aqui não é pra você trocar com todo mundo", afirmou a nutricionista.

Pressionada pelas aliadas, Vitória garantiu que não conseguia se fechar para alguma pessoa. "Amiga, desculpa, mas não sou eu, eu não consigo".

'Ela é chata'

Assim que o programa completou um mês, Vitória retornou de um novo Paredão. Enquanto respirava aliviada, suas aliadas de jogo julgaram sua felicidade, garantindo que a berlinda nunca foi sobre ela.

Em outro momento, a sós com Thamiris, Camilla detonou a atriz: "Vou continuar falando pra você: Vitória continua sendo chata! Dá pra ver que ela incomoda as pessoas na mesa, por exemplo", disse.

Eu vi hoje, na mesa, de novo, ela sendo chata pra caraca com negócio de comer e todo mundo ficando p*to. Mas é como te falei: você é minha dupla e, como aliança, eu vou fica falando. Tem coisas que ficam muito chatas, Thamiris Camilla

Questionadas sobre o que estavam falando por Mateus, as duas justificaram que o arquiteto deveria se impor mais. "Tá vendo a leitura que as pessoas estão tendo? Que você tá na aba da Vitória, que ela passa por cima de você".

BBB 25: Gracyanne concordou com Camilla que Vitória Strada gosta de chamar atenção Imagem: Reprodução/Globoplay

'Me incomoda'

Responsável pela maioria das críticas à Vitória, Camilla também confessou para Gracyanne que não teria se aproximado da atriz no começo do jogo. "Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início".

Se fosse pela dinâmica da casa, não seria uma pessoa que eu me aproximaria. Camilla

A trancista explicou mais sobre seu incômodo com a aliada. "Me incomoda gente que é muito feliz o tempo inteiro, procura ser engraçada", disse, enquanto a musa fitness complementou: "Uma pessoa que quer chamar atenção".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas