Vitória lamenta eliminação de Mateus no 'BBB 25': 'Preciso estar forte aqui'

O quinto Paredão do BBB 25 eliminou Mateus com 65,30% dos votos. O brother, que foi dupla de Vitória Strada na primeira fase do jogo, deixou o programa, e a atriz desabafou sobre sua saída.

Na manhã desta quarta-feira, 19, Vitória conversou com Vinícius, que perguntou como ela estava lidando com a eliminação. A atriz afirmou que precisa continuar firme no jogo.

"Fazer o que tem que fazer: reunir forças para continuar aqui por mim, por ele, por todo mundo. É isso que vou fazer", disse ela.

Atriz se emociona ao falar sobre o amigo

Vitória também comentou o impacto da saída do brother. Ela revelou que os últimos dias foram intensos e que ainda está processando a eliminação.

"[Vou] ficar aqui mais forte ainda. Foi uma semana intensa, nos últimos dias eu estava meio cansada. Esse Paredão dele me deixou obviamente muito triste, mas preciso estar forte aqui. Acho que ainda vai cair a ficha um pouco. Parece que ele ainda está por aí", afirmou.

Vinícius elogia Mateus e comenta relação na casa

Durante a conversa, Vinícius expressou seu carinho por Mateus. O participante destacou que a convivência com o eliminado foi especial e que sentirá falta do amigo.

"Mateus é uma pessoa que, de fato, vou sentir falta. As outras pessoas ou eram mais brandas, ou um pouquinho menos próximas. A gente estava sempre junto brincando, fazendo alguma coisa."