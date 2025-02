Vitória diz estar com 'menos medo e dó' no BBB: 'Estou sempre no alvo'

Vitória Strada contou como vem mudando no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atriz disse que vem experimentando novos sentimentos no reality show. Na academia, ela afirmou para Gracyanne Barbosa e Thamiris que, por se sentir sempre em risco de eliminação, está sentindo que precisa fazer o que julga ser necessário.

Vitória: "Estou cada vez tendo menos medo e dó aqui".

Gracyanne: "Acho que o programa é bem isso".

Vitória: "É isso. É o que eu falei para a Gra hoje mais cedo: estou sempre no alvo ou no Paredão, eu posso sair a qualquer momento".

Thamiris: "Pelo menos você vai garantir alguma coisa".

Gracyanne: "A sua dupla já saiu. Isso muda um pouco, né? Eu senti muito quando voltei sem a Giovanna".

Vitória: "Se fosse outra pessoa, não teria dó".

