Triplex de Luciana Gimenez vai a leilão nos Estados Unidos; saiba os lances

O imóvel de Luciana Gimenez, 55, e do ex-marido, o empresário Marcelo de Carvalho, 63, vai a leilão.

O que aconteceu

O ex-casal tenta vender o triplex desde que se divorciaram, em 2018. O imóvel luxuoso, localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, será o primeiro no Brasil a ser leiloado nos Estados Unidos.

A propriedade, avaliada em R$ 75 milhões (cerca de US$ 13 milhões), conta com suítes de luxo, cinema privativo e acesso exclusivo ao Shopping Cidade Jardim. O local estará disponível aos interessados em 21 de fevereiro, na casa de leilões Sotheby's.

O lance inicial oficial é de US$ 4 milhões a US$ 8 milhões. A venda teria como objetivo expandir a atuação da Sotheby's para fora dos Estados Unidos.

O triplex é uma junção de duas unidades do mesmo prédio, totalizando 1.800 m². O imóvel conta com elevador privativo e tem sete suítes, sendo uma com banheira, sala de massagem, estação de cabeleireiro e maquiagem e closet. Além disso, há também ambientes para estúdio de música, salão de jogos, family room, sala de cinema para 16 pessoas, home theater e lareira.

Imagem: Reprodução/Divulgação

Imagem: Reprodução/Divulgação

Imagem: Reprodução/Divulgação

Imagem: Reprodução/Divulgação