Sister surpreende ao revelar qual parte do corpo chamou a atenção do marido

Daniele Hypolito surpreendeu ao falar nesta quarta-feira (19) no BBB 25 (Globo) sobre o primeiro contato que teve com seu atual marido.

O que aconteceu

Em conversa com Gracyanne na academia, Daniele contou como conheceu seu ex-marido. A ginasta é casada com o dançarino Fábio Castro e vive com ele há mais de dez anos.

Daniele afirmou que Fábio foi atraído por uma parte inusitada de seu corpo: a panturrilha. "Como eu tava de salto alto e tremendo pra caramba…", lembra.

Gracyanne riu, mas concordou dizendo que a sister tem panturrilhas bonitas. Ela afirmou que costuma reparar nessa parte do corpo, e que o ex-BBB Gabriel também tem panturrilhas bonitas.

A ginasta ainda disse que o marido se surpreendeu na primeira vez em que a viu sem salto alto. "Foi engraçado", lembra. "Ele falou: 'Cadê metade da minha namorada?'".

Ela afirmou que seus sapatos de saltos têm, no mínimo, dez centímetros de altura.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas