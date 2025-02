Selena Gomez e noivo compram mansão de R$ 200 milhões em Beverly Hills

Selena Gomez, 32, e o noivo, Benny Blanco, 36, compraram uma mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O casal investiu US$ 35 milhões no imóvel, cerca de R$ 200,4 milhões na cotação atual. Segundo o TMZ, a aquisição foi feita por eles em dezembro do ano passado, mesmo mês em que os artistas ficaram noivos.

A mansão é construída em um estilo de arquitetura hispânico. Os novos proprietários desfrutam de 7 quartos, 12 banheiros, além de requintes como uma biblioteca, um spa e um cinema caseiro.

Selena e Benny também têm à disposição uma estrutura similar à de um resort. Nos seus quase 4 mil metros quadrados, a propriedade conta com inúmeros jardins, uma piscina e um solário com uma estufa de vidro.

Nas redes sociais, os músicos já têm dado alguns amostras da casa nova. Recentemente, Benny surpreendeu a amada no Dia dos Namorados ao preparar uma banheira cheia de queijo nacho.

A nova residência do casal antes pertencia ao cineasta Todd Phillips. O diretor de "Coringa" e "Se Beber, Não Case" adquiriu a mansão em 2012 por US$ 17,5 milhões, o equivalente a R$ 100 milhões na cotação atual.

Selena Gomez e Benny Blanco já mostraram espaços de sua nova casa nas redes Imagem: Reprodução/Instagram