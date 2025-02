Saryne: Tadeu troca broncas por primeiro discurso com história real no BBB

No discurso da eliminação de Mateus no BBB 25, Tadeu Schmidt inovou e trocou as tradicionais broncas no elenco por uma história real, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (19).

Eu gostei porque os discursos do Tadeu até aqui foram muito baseados em broncas para casa. E por mais que esse discurso tenha uma chamada para ação, ele tem mais o contexto do jogo, do que está acontecendo. Ele fala sobre essa dinâmica das duplas.

Qual era a jogada óbvia do Mateus? Era proteger a sua dupla. Se era a carta principal do jogo dele, e Tadeu usou essa metáfora, era que ele tivesse protegido a sua principal carta. E não foi o que ele fez.

Então, por mais que para nós tenha ficado claro, lá na casa gerou interpretações diferentes. E acho que é legal também quando o discurso sai do óbvio para eles. Gera diversas interpretações porque aí o jogo anda. Não fica aquela coisa de: 'ah, o Tadeu falou isso, então a gente tem que seguir esse caminho'. É legal quando eles ficam perdidos.

Bárbara Saryne

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou: "O BBB das duplas promoveu uma sensação: quando a gente fala de quem sai, é inevitável falar de quem fica. São pessoas que a gente viu entrando juntos e conhecemos os laços. O laço que vem de fora é muito forte. E nesse Paredão, são laços criados pela vida."

Tadeu questionou. "Tem gente precisando perder a dupla pra encontrar o próprio caminho? Todo BBB os jogadores entram de mãos vazias e vão recebendo as cartas conforme o andamento do jogo. Aqui, cada um entrou com sua carta mais preciosa. Mas precisa continuar jogando, sem descuidar da carta do coração."

Como achar esse equilíbrio entre o novo e o eterno? É preciso ter certeza que nesse jogo tem que apostar. Tem que correr o risco. Não pode esperar passivamente. Tadeu Schmidt

O apresentador, então, decretou. "O jogo tem que estar lindo nas suas mãos para você garantir que não vai embora. Na rodada que termina hoje, sua última chance era escolher a carta certa. A jogada era mais óbvia e você não percebeu. Quem sai é você, Mateus."



Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25 (Globo), no quinto Paredão. O arquiteto recebeu 65,3% dos votos, contra 24,63% de Aline e 10,07% de Guilherme.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp. Participe também deixando sua opinião nas enquetes do reality.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.