Sabrina Sato encanta fãs com fotos de ensaio da Gaviões: 'Deusa'

Sabrina Sato, 44, postou uma série de fotos do último ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

O que aconteceu

A rainha de bateria mostrou sua rotina dos últimos dias, incluindo vários cliques em que aparece no Sambódromo do Anhembi. A apresentadora surgiu usando uma fantasia reveladora, com vários acessórios em tons de preto e branco.

Sabrina também postou registros ao lado do marido, Nicolas Prattes, e a filha, Zoe. "Ando muito corrida, quase sem tempo de postar e vir falar com vocês. Mas mesmo nessa correria, fico refletindo e agradecida de como hoje em dia, mais madura, eu consigo equilibrar melhor a minha vida", escreveu.

A artista explicou como tem conciliado a rotina do Carnaval com sua vida pessoal. "Mesmo trabalhando muito, cuidando da minha filha, casada com meu amor, com minhas escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel, eu consigo ter o meu tempo. E isso é bom demais! Só não sei como consigo", encerrou.

Seguidores deixaram muitos elogios para a musa e a chamaram de "Dona do Carnaval". "Ela entrega tudo no carnaval", disse um fã. "Deusa", comentou uma seguidora. "Te admiro tanto. Sou tão sua fã", expressou outra. "Brilha, maravilhosa", desejou uma terceira.

As fotos em família também renderam muito carinho para Sabrina, como expressou sua mãe. "Lindas fotos", disse Kika Sato. "Que família linda", elogiou outra seguidora.