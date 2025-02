Onde está Ilze Scamparini? Por que ela não está cobrindo internação do papa

Ilze Scamparini, 66, que residente em Roma, na Itália, está ausente na cobertura da internação do papa Francisco.

O que aconteceu

A ausência da jornalista chamou a atenção do público. Nos canais da Globo, outros repórteres foram escalados para falar sobre o caso, o que levantou questionamentos entre os telespectadores.

Na TV Globo, o correspondente Murilo Salviano deixou Londres para cobrir a internação do papa. Na GloboNews, Mirticeli Medeiros foi quem deu as atualizações do estado de saúde do religioso.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, o motivo da ausência de Ilze Scamparini não envolve demissão ou afastamento do canal. As mudanças ocorreram porque ela está de férias no Brasil.

Ilze está no país acompanhada do marido, Domenico Saverni Mezzatesta. Recentemente, o casal esteve no Rio de Janeiro e em Búzios.