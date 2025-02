O que se sabe sobre 'Dona de Mim', novela da Globo que teve cenários atingidos por incêndio

Dona de Mim é a próxima novela das 7 da Rede Globo. A produção deve estrear em abril, assim que Volta Por Cima terminar. Nesta terça-feira, 18, porém, um incêndio atingiu a cidade cenográfica nos Estúdios Globo e uma área que faz parte das gravações foi afetada.

A emissora informou que, no momento do ocorrido, não havia gravações no local. Durante o combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos.

Ainda segundo a Globo, o impacto no planejamento da novela será avaliado pelas equipes artísticas e de produção. Logo, ainda não se sabe se o incêndio afetará a estreia de Dona de Mim. Confira abaixo o que já se sabe sobre o folhetim.

O que se sabe sobre ‘Dona de Mim’?

A novela, que conta com Clara Moneke, Tony Ramos e Suely Franco no elenco e foi escrita por Rosane Svartman, começou a ser gravada em janeiro.

Clara interpreta a protagonista da produção, Leona, uma jovem alto astral, com grande coração e que sempre passa por apertos financeiros.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, é possível ver os personagens de Cláudia Abreu e Tony Ramos, Filipa e Abel, respectivamente, se casando.

Confira a sinopse oficial de ‘Dona de Mim’

"Todo mundo tem feridas que só o amor consegue remendar. São as mais profundas, aquelas que sempre tentamos esconder, mas que nos acompanham dia e noite. Leona (Clara Moneke) é uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar. Moradora do bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo era estudante de Publicidade, prestes a se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, quando viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. Desde a perda gestacional, nada mais foi igual.

Agora, sete anos depois, ela ocupa a cabeça enquanto tenta equilibrar as contas da casa em que mora com a avó Yara (Cyda Moreno) e irmã Stephany (Nykolly Fernandes). Empoderada e dona de si, a jovem sempre tem boas intenções, mas acaba se metendo em diversas enrascadas. Diante do aperto financeiro e vendo a irmã querer desistir da faculdade de Enfermagem para ajudar em casa, Leo arranja emprego como babá na mansão da família Boaz, donos da tradicional marca de lingerie de fabricação própria, sediada em São Cristóvão, que ela mesma costumava revender. É assim que ela conhece Sofia (Elis Cabral), a filha de oito anos do patrão, Abel (Tony Ramos), e uma das herdeiras da fortuna da família Boaz.

Abel, atual presidente da empresa, registrou Sofia como sua filha quando ela era ainda bebê, após a cobrança de uma dívida de vida que tinha com uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança morreu logo após entregá-la para o magnata. Solitária em uma mansão cercada por adultos, Sofia desenvolveu seus meios para chamar atenção: adora aprontar diversas peças para assustar as babás que Filipa (Claudia Abreu), esposa de Abel, tenta contratar. A chegada de Leona impacta não só a vida de Sofia, mas também a de seus irmãos, Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima). Nas relações que constrói com a menina e com os demais integrantes da família, Leo passa a viver novas experiências e a vislumbrar novos caminhos em sua trajetória.

A Sofia gosta de aprontar diversas peças, é a forma dela de chamar atenção. As babás não conseguem ficar na casa porque ela faz traquinagens, até o momento em que Leona conquista o coração dela", conta o diretor artístico Allan Fiterman. "A Leo é a primeira pessoa que entende a Sofia", diz Rosane Svartman, autora da obra. E, pela primeira vez, ela tem uma babá de quem gosta. É a partir daí que começamos a falar sobre as diversas formas de maternidade, inclusive a não maternidade, amor-próprio, autoestima e diversos outros temas ligados ao feminino. Isso vai fazer parte do universo não só da protagonista, mas das outras personagens da trama. O título ‘Dona de Mim’ diz muito sobre a história que vamos contar: a figura de uma mulher independente que quer tomar as rédeas de sua vida.

Dona de Mim é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.