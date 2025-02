Veja como foi a madrugada no BBB 25 após noite de eliminação

Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25 na noite desta terça-feira (18). Após sua saída, os brothers passaram a madrugada desta quarta-feira (19) repercutindo o jogo e debatendo relações dentro da casa. O Splash separou os principais momentos.

Diogo se justificou com Aline sobre falta de atitude no Sincerão

Diogo procurou Aline para explicar por que não se posicionou durante o Sincerão de segunda-feira (17), quando João Gabriel elevou o tom de voz com a policial. O ator justificou que preferiu observar a situação antes de se manifestar. "Eu fiquei ali, tipo: e aí? A dinâmica é deles, o momento é deles. Então, vamos lá, vamos observar. Até pra poder depois te falar, falar pra ele [João Gabriel]. A gente conversou na cama, te falei o que eu senti ali, achei importante falar, não falamos tanto. Hoje chamei ele também e falei o que eu achava importante falar com os ânimos calmos", declarou Diogo.

Maike fez críticas à Aline

Maike criticou a postura de Aline, mencionando episódio do Sincerão. "Acho que em todo embate você tem que ter coerência no que você fala, independente se vai gritar. Eu não gritaria, porque não entraria no jogo dela. E, se entrar no papo [falar alto com mulher] que ela quis entrar com ele [João Gabriel], eu também tenho coisa pra falar dela! E, inclusive, vai f*der gente que tá perto de mim e que se foda!"

Brothers comentam tratamento de Diego com Daniele

Durante uma conversa na área externa, Thamiris, João Gabriel e Maike analisaram a relação entre os irmãos Daniele e Diego Hypólito. "Papo reto, entre Dani e Diego, mil vezes a Dani. E não é porque ela me salvou, não. Mas olhando o comportamento dela, ela é uma querida. Diego super sufoca ela", comentou Thamiris.

João Gabriel concordou e afirmou. "O Diego parece que trata ela mal". Thamiris reforçou sua indignação com a diferença de tratamento de Diego: "Tenho raiva de quem trata irmão assim e trata os outros bem", disse a sister.

Diogo ouviu conversa da porta

Diogo escutou uma conversa no quarto do Líder em que Vinicius desabafava com Eva sobre estar chateado com Vilma. O brother comentou que ficou incomodado com a justificativa da sister ao votar nele, dizendo que ele não tem empatia. "Não vejo ela como uma pessoa ruim. Eu vejo ela com atitudes ruins, porque, querendo ou não, desse jeito ela acaba machucando as pessoas e sempre achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Ela comentou que sempre que está nos lugares, parece que não quer que esteja, que eu não tenho empatia".

Eva pensa em não barrar Vitória da Festa do Líder

Após vencer a Prova do Líder, Eva começou a refletir sobre seu veto para a festa e mencionou que não gostaria de barrar Vitória. Ela considerou o impacto emocional da eliminação de Mateus. "Se fosse o contrário, se fosse a Renata saindo — e eu ainda fosse barrada da festa — caramba... Mas eu ainda vou pensar direitinho. Não queria barrar ninguém, mas são responsabilidades."

