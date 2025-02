No BBB, Mateus viveu rivalidade com bailarinas e fez 'terapia' como Monstro

Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25 (Globo), no quinto Paredão. O arquiteto recebeu 65,3% dos votos, contra 24,63% de Aline e 10,07% de Guilherme.

Ao todo, o Paredão teve 12.731.866 votos.

Rivalidade com bailarinas, desentendimentos com Diego e castigo do Monstro

Mateus entrou no BBB como dupla da atriz Vitória Strada, e a dinâmica entre eles chamou a atenção desde o início. Na convivência, Vitória e Mateus conversavam com ironia e, muitas vezes, se alfinetando como amigos e apontando erros um no outro.

Ao longo do jogo, os dois optaram por se juntar a duplas como Camilla e Thamiris e Gracyanne e Giovanna, no Quarto Nordeste.

Em relação às rivalidades, Mateus chegou a criticar e confrontar Diego Hypolito. Desde o começo do programa, ele afirmou que o ginasta era "leva e traz", e chegou a dizer que Diego era o "mais hipócrita" do BBB —o que não agradou o colega.

Com isso, Daniele Hypolito declarou guerra a Mateus, afirmando que ele "perdeu uma aliada". Mais tarde, Mateus pediu perdão a Diego, que aceitou as desculpas e o abraçou —mas Daniele manteve sua decisão de não mais defendê-lo.

O brother venceu a quarta Prova do Anjo.Em um desafio de agilidade e habilidade, ele ganhou a imunidade em sua penúltima semana de BBB. No Almoço do Anjo, ele recebeu um vídeo de seu namorado, que surpreendeu os brothers por conta da beleza.

Mateus ganhou mais destaque no Castigo do Monstro, o qual foi colocado por Renata em sua última semana de BBB. Nele, o brother precisou passar horas no confessionário respondendo a perguntas sobre seus colegas e alfinetando rivais, como Diogo, Vilma, Eva e Renata. Ele aproveitou o momento como uma "terapia" e suas respostas foram transmitidas para os brothers sem que ele soubesse.

O arquiteto chegou a ir para o segundo Paredão da edição ao lado de sua dupla por indicação dos Líderes, Diogo e Vilma —mas os dois se salvaram na berlinda que eliminou Edi e Raíssa.

Mateus foi eliminado em seu segundo Paredão, o qual enfrentou contra Aline e Guilherme.

