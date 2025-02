No 'BBB 25', Gracyanne Barbosa descarta voto em Diogo Almeida: 'Está maravilhoso'

Na tarde desta quarta-feira, 19, no BBB 25, Gracyanne Barbosa admite que, caso vença a Prova do Líder, talvez não coloque no paredão Diogo Almeida, uma das pessoas com quem teve mais embates no programa. A musa fitness conversava com Vitória Strada, entendendo como a atriz estava após a eliminação de Mateus. Vitória então falou, pensando no futuro: "Agora essa provinha de amanhã para definir mais uma semana. Acho que o público está esperando esse jogo virar também".

Gracyanne concordou. "Nosso quarto precisa de uma liderança. Não é nem porque a gente precisa, mas pra dar uma mudada um pouco no jogo. Não é possível, cara. 50% do programa e a gente só se f***. Nem na sorte a gente tem sorte, nem nada. Isso dá uma desanimada, né? Porque se a gente pega o líder, muda muita coisa", disse.

E então falou sobre seu possível voto: "E eu não bateria na mesma tecla. Até porque eu não tenho mais motivo nenhum, o Diogo tá maravilhoso, tá ótimo, tá super calmo. Ele falou que já disse tudo que ele tinha que dizer pra mim, não tá fazendo a maior diferença pra mim", disse Gracyanne.

As sisters disseram que o embate com Diogo já passou e que agora podem pensar em novos rumos para o jogo e em como devem se colocar no Sincerão. Elas usaram Guilherme como exemplo: "Mas isso o Gui faz bem. Porque, por exemplo, eu quando falo que não teria o que falar no Sincerão, é porque eu estou pensando só nas coisas que tangem a mim." E Gracyanne concordou, lembrando que o pernambucano falou isso com ela mais cedo: "Ele falou ‘você tem que prestar atenção nas coisas que as pessoas fazem com as outras pessoas o tempo inteiro, você tem que prestar atenção‘", explicou.