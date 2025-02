Musculoso aos 21, físico do filho de Carla Perez e Xanddy carrega segredo

Victor Alexandre, 21, impressiona nas redes sociais por seu tamanho. Mais do que ter 1,90m de altura, o jovem ainda exibe um visual extremamente musculoso.

Qual o segredo de Victor Alexandre

Caçula de Carla Perez e Xanddy, já revelou para os seguidores que sua dedicação não vem de hoje. Em 2020, ele afirmou: "Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação".

Apelidado carinhosamente por seu pai de "meu pequeno gigante", o cantor do Harmonia do Samba costuma brincar que Victor está em busca de ficar maior do que ele. Para a ex-dançarina do É o Tchan!, isso um dia será possível: "Também, come que nem um monstro, malha todo santo dia", comentou em um vídeo descontraído em família.

Ainda que a suplementação seja um hábito de muitos frequentadores assíduos de academia, Victor já revelou ter uma estratégia diferente. "[Minha] dieta é balanceada. Whey, só tomo quando estou com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses", comentou em agosto de 2023.

Com 339 mil seguidores no Instagram, o rapaz costuma compartilhar o resultado de seus treinos. Morando na Flórida, EUA, ele namora a dominicana Jarnile Batista, que acompanha o estilo de vida do jovem.