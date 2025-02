Motorista da Uber agora pode bloquear passageiros problemáticos

Com a proximidade do Carnaval, a Uber vai permitir que motoristas bloqueiem passageiros após experiência problemática.

O que aconteceu

Uber anunciou a opção de motoristas bloquearem a conexão com usuário nesta terça-feira (18). Ideia da plataforma é "melhorar a experiência dos parceiros e tornar o sistema de avaliação mais eficaz".

Medida tenta dar mais poder aos motoristas. Muitos condutores reclamam serem o elo mais fraco da plataforma e que, em qualquer denúncia, o passageiro sempre tem razão e eles acabam banidos da plataforma. A nova funcionalidade, pelo menos, permite evitar outra experiência com algum passageiro problemático.

Bloqueio do passageiro vai depender da nota que motorista atribuir a ele. Será possível tanto o bloqueio definitivo ou opcional para futuros "pareamentos".

Avaliação de 1 estrela: bloqueio do passageiro vai ser automático;

Avaliação de 2 e 3 estrelas: aparecerá a opção de bloquear por meio de um botão;

Avaliação de 4 e 5 estrelas: não haverá opção de "despareamento", pois a experiência foi satisfatória.

Novidade chega ao país próximo às festividades do Carnaval. Independente da data, a Uber sugere uma série de condutas para tornar a viagem mais agradável:

Não consuma bebida alcoólica no carro: bebida pode cair no veículo e atrapalhar a experiência dos próximos passageiros;

Tome cuidado com o glitter: sujar o veículo pode exigir que o motorista pare de fazer viagens para limpar o carro; isso ainda pode acarretar numa cobrança extra da taxa de limpeza (que pode variar de R$ 50 a R$ 350 em casos graves);

Siga as leis de trânsito e use o cinto de segurança: é obrigatório tanto para passageiro como para motoristas;

Trate motoristas com respeito, mantendo conversas casuais - evite agressividade, perguntas pessoais ou bater a porta do carro.

Ainda que o recurso chegue agora à Uber, a 99 conta com o recurso há um tempo. No aplicativo existe tanto a opção do passageiro bloquear um motorista como o contrário.