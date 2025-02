Veja o que disse Mateus ao ser eliminado no BBB 25

Na noite desta terça-feira (18), Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25. Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, ele emocionou os colegas com um discurso de despedida, incentivando-os a acreditarem em suas próprias forças.

O que aconteceu

O clima foi de muita emoção com o anúncio da eliminação de Mateus. Os brothers se despediram com abraços e palavras de carinho. Uma das despedidas mais marcantes foi a de Vitória Strada, com quem Mateus entrou na casa em dupla. "Você é um cara incrível. É o amor que a vida me deu e eu vou levar para o resto dessa vida. Você é minha fortaleza, você é minha força", declarou Vitória, bastante emocionada.

Antes de atravessar a porta de saída, Mateus deixou uma mensagem de inspiração para os colegas de confinamento.

Muito obrigado. Cada um aqui tem um lugar muito especial guardado dentro do meu coração. Eu quero muito encontrar com todos lá fora, fazer qualquer reunião. Essa casa foi uma experiência inacreditável. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ter me mostrado aqui da melhor forma que eu pude. Tenham força, confiem muito em vocês. No taco de vocês, nas suas decisões, se vocês errarem, depois se acertarem. Boa sorte para cada um.

Mateus

A saída de Mateus também teve um momento simbólico. O participante Vinícius retirou um bracelete do próprio pulso e entregou para o amigo, em um gesto de carinho. "Pra eu dar um bracelete desse, a pessoa tem que ser muito especial, tá? Se cuida, viu", disse Vinícius.