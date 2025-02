Mateus diz estar 'muito decepcionado' com Camilla e Thamiris: 'Bizarro'

No Mais Você (Globo) desta quarta-feira (19), Mateus avaliou suas alianças dentro do BBB 25 (Globo). O brother foi eliminado na noite anterior com 65,3% dos votos.

O que aconteceu

O ex-BBB disse estar muito decepcionado com Thamiris e Camila, suas aliadas no jogo, especialmente pelas críticas que fizeram à Vitória. "Me arrependo muito de não ter batido no peito e levantado a voz", disse. "Mas Vitória sabe se expressar brilhantemente bem".

Segundo ele, as aliadas "tomaram proveito" da confiança deles. "Que bizarro ver essas cenas. Fico decepcionado até comigo mesmo", avaliou.

Que sensação péssima ver isso. Mesma sensação que tive quando vi Thamiris falando 'tomara' [que ele e Vitória caiam no Paredão] (...) É uma sensação de decepção. Quando a gente tá no jogo, você tem uma visão muito clara de quem são seus aliados, e você quer manter essa aliança o mais fiel possível Mateus

Mateus ainda disse que outros quartos tinham uma "vibe mais leve", e expôs o que sente especificamente em relação à Camilla: "Estou muito decepcionado de ter colocado tanta confiança em uma pessoa. De ter considerado essas alianças como uma grande amizade", disse. "Estou até amargurado com todas essas observações. Sinto que rolou até uma manipulação, de mim e da Vitória".

Agora, o ex-BBB torce para que Vitória mude suas alianças, troque de quarto e siga o jogo —nem que seja sozinha. "Fico muito preocupado com ela".

Sonho de cantar, outras alianças e Xepa

Na entrevista, Mateus aproveitou para falar sobre seu sonho de cantar. "Meu sonho é esse, quero muito ter essa oportunidade", disse.

Ele também comentou sobre sua amizade com Aline e Vinícius, afirmando que eles "foram muito especiais na casa". "Vinícius é uma pessoa muito bacana. Trocamos ideias e conselhos", disse.

Mateus ainda disse que se surpreendeu com a Xepa e adorou provar pratos como moela e rabada. "Fígado, aprendi a gostar", conta. "Mas não sabia que ia mexer tanto comigo. Comida deixa a gente desestabilizado".

Na Xepa por semanas —e após de um castigo do monstro—, o brother chegou a perder uma grande quantidade de peso.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas