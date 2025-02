Mateus comenta jogo com Vitória no BBB: 'A gente atrapalhava um ao outro'

Sétimo eliminado do BBB 25 (Globo), Mateus participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) analisou sua relação com Vitória Strada, que foi sua dupla no programa.

O que aconteceu

Perguntado se Vitória atrapalhou seu jogo na casa, Mateus analisou. "A gente atrapalhava um ao outro e me doía."

Ela me chamou porque queria um alicerce e eu falhei nisso. Mateus

O arquiteto assistiu a momentos em que teve conflitos com a atriz e explicou que o programa intensificou conflitos. "A gente se interrompia sim aqui fora, mas lá foi elevado bastante."

Mateus também assistiu suas aliadas, Camilla e Thamiris, falando sobre Vitória e se disse chocado.

Como foi a votação

Aline

Média: 24,63%

Voto Único: 24,92%

Voto Torcida: 24,33%

Guilherme

Média: 10,07%

Voto Único: 10,67%

Voto Torcida: 9,47%

Mateus

Média: 65,30%

Voto Único: 64,41%

Voto Torcida: 66,20%

