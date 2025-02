Animes que foram exibidos no Brasil pela TV aberta e você não sabia

Ainda que hoje em dia serviços de streamings sejam muito populares, a TV aberta foi responsável por introduzir muita gente ao mundo dos animes. Além de "Dragon Ball Z", "Card Captor Sakura" e "Naruto", as emissoras brasileiras já exibiram outros animes grandes e que merecem nota. Splash reuniu alguns deles nesta lista.

"Hunter x Hunter" (RedeTV!)

Primeiro anime de 'Hunter x Hunter' Imagem: Reprodução

Emissora que exibiu: RedeTV!

Sinopse: Gon, um garoto criado pela tia na Ilha da Baleia descobre que seu pai, Ging, é o maior Hunter do mundo. Agora que tem a idade necessária, o garoto entra no processo seletivo para conseguir a licença de Hunter enquanto faz amizade com um assassino mirim, um médico ambicioso e um loiro andrógino.

Como foi? Em meados de 2006, a RedeTV apostou em animes para aumentar sua audiência nos fins de tarde. Uma das séries exibidas no começo do bloco TV Kids foi o primeiro anime de "Hunter x Hunter", e a série ganhou até uma abertura exclusiva para a TV aberta, cantada por Ricardo Cruz. O anime era exibido ao lado de "Viewtiful Joe", outro que conquistou os otakus que acompanhavam as séries pela TV aberta.

"Doraemon"

Anime atual de 'Doraemon' Imagem: Reprodução

Emissoras que exibiram: Manchete, Band

Sinopse: Doraemon é um gato robô que veio do futuro para ajudar o garoto Nobita, que terá um futuro terrível. O felino auxilia Nobita com itens trazidos do futuro, mas, no fim, o garoto aprende que precisa ser um bom rapaz sem esses artifícios.

Como foi? "Doraemon" esteve na TV brasileira em duas ocasiões. A primeira série (1979-2005) teve alguns episódios exibidos no final dos anos 1980 pela Manchete, dentro do programa da Angélica. Ela até cantava uma música chamada "Super Gato" para promover o anime! Já a segunda série (2005 até hoje) passou rapidamente pela Band em 2018. Inclusive, desta vez, o gato robô foi dublado por Carol Valença, a voz do Luffy de "One Piece".

"One Piece"

Anime de "One Piece" Imagem: Divulgação/Toei Animation

Emissora que exibiu: SBT

Sinopse: Luffy sonha ser o rei dos piratas e conseguir o tesouro One Piece, deixado em uma ilha misteriosa pelo lendário Gold Roger. Só que Luffy tem um pequeno problema: quando criança ele comeu uma fruta misteriosa que aumentou sua força e lhe deu poderes de se esticar como borracha, mas em contrapartida, agora, ele perdeu a habilidade de nadar.

Como foi? "Naruto" fez muito sucesso no SBT. Inclusive, a emissora de Silvio Santos é um dos motivos do ninja ser tão popular no Brasil. Entretanto, a série teve alguns problemas com as cenas violentas e a falta de novos episódios. Na busca de um novo sucesso, o SBT exibiu em 2008 o anime "One Piece", cuja versão censurada havia sido transmitida pelo Cartoon Network anos antes. A série passou longe de ser o grande sucesso que é hoje, e muitos nem lembram dela no SBT.

"Let's & Go"

Anime 'Let's & Go' Imagem: Divulgação

Emissora que exibiu: SBT

Sinopse: Os protagonistas são Lets e Go, duas crianças que são viciadas em corridas de mini carrinhos. Um doutor os recruta para competirem na Grande Copa Japão e, para isso, eles ganham carrinhos especiais.

Como foi? Mais um anime da categoria "série para vender brinquedo", "Let's & Go" foi uma aposta do SBT em 2006. O plano, no entanto, não deu tão certo: a emissora escondeu o anime nas madrugadas de sábado e exibiu menos de 20 episódios. Poucos se lembram que houve um anime de carrinho de corrida no SBT.

"Ranma ½"

Anime antigo de 'Ranma 1/2' Imagem: Reprodução/Deen

Emissora que exibiu: PlayTV

Sinopse: Ranma Saotome, da escola de artes marciais estilo vale tudo, teve um casamento arranjado com Akane, herdeira do dojo Tendo. Eles vivem brigando entre si. Mas Ranma tem um segredo: após uma maldição, toda vez que lhe jogam água fria ele se transforma em mulher.

Como foi? "Ranma ½" é um clássico dos animes no Japão desde os anos 1980 e conseguiu uma grande repercussão nos EUA nos anos 1990. Nessa época, já havia planos de trazer esse anime ao Brasil pela Manchete, mas a emissora acabou se afundando em dívidas antes de as aventuras de Ranma chegarem. A segunda chance veio nos anos 2000, quando dublaram a série inteira (com o mesmo elenco do atual remake da Netflix) e exibiram no Cartoon Network e, posteriormente, na PlayTV, na época um canal aberto via parabólica em algumas regiões.

"Attack on Titan"

Eren Jaeger e Mikasa Ackermann em "Attack on Titan" Imagem: Reprodução

Emissora que exibiu: Loading

Sinopse: Em um mundo no qual a sociedade vive confinada em grandes muralhas por causa dos constantes ataques de titãs, Eren sofreu um grande trauma ao ver sua mãe sendo devorada por uma dessas criaturas. Agora mais velho, ele entra na força militar responsável por caçar estes monstros em busca de vingança, mas as coisas são um pouco mais complicadas do que parecem.

Como foi? É um pouco surpreendente pensar que um anime como "Attack on Titan" ganhou uma exibição na TV aberta. O anime é um estouro mundial desde a estreia, em 2013, e até furou a bolha otaku graças a serviços de streaming que o colocaram no catálogo. Em 2020, o recém-criado canal jovem Loading fez uma parceria com o serviço de streaming Funimation, e ambos exibiram "Attack on Titan" com dublagem em horário nobre. O resultado foi incrível, um dos programas mais vistos da emissora, derrotando outras concorrentes como Gazeta e RedeTV.

"Samurai Champloo"

Anime 'Samurai Champloo' Imagem: Divulgação

Emissora que exibiu: PlayTV

Sinopse: Fuu, uma simples garçonete, ajuda os espadachins Mugen e Jin a escaparem de uma execução. Em troca, ela pede para que eles a auxiliem a encontrar o misterioso samurai com cheiro de girassol.

Como foi? Após o sucesso de "Cowboy Bebop", o diretor Shinichiro Watanabe mais uma vez desenvolveu uma série densa com forte inspiração musical (mas dessa vez usando o hip-hop no lugar do jazz). "Samurai Champloo" é aclamado no mundo todo e chegou em meados dos anos 2000 no Cartoon Network e, posteriormente, ganhou uma exibição na PlayTV com outros animes grandes da época. Não é sempre que temos um anime de tanto impacto como este sendo transmitido dessa forma.