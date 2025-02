Irmã diz que Mateus está 'muito preocupado' com Vitória: 'Não estava vendo'

Marcela Pires, a irmã de Mateus, revelou nesta quarta-feira (19) que o brother está preocupado com Vitória Strada BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Marcela conta que Mateus ficou surpreso ao descobrir as críticas que ele e Vitória recebiam de suas aliadas pelas costas. "Ele viu o que estava acontecendo e ficou um pouco decepcionado com as atitudes. Dentro, ele já estava sentindo aquele clima pesado, mas não tinha total noção de que as criticas não eram construtivas", avaliou.

Fora da casa, ele está preocupado com sua dupla, que segue o jogo com Camilla e Thamiris. "Ele ficou de fato muito preocupado com ela. Tem essa preocupação genuína de amigo. Ele também não estava vendo o que estava acontecendo ali", disse.

Ele está genuinamente preocupado com ela e a gente espera que ela consiga sair disso Marcela

Em relação à amizade cheia de "alfinetadas" dos dois, Marcela disse que Mateus e Vitória agiam em "sinergia" e sempre "em construção". "Eles são muito leves", disse. "Nunca é aquela briga que vai pro coração. Isso é da dinâmica deles, e aqui fora é igual".

