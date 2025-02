Gracyanne revela reação de Belo à sua ida ao BBB 25: 'Você é louca?'

Enquanto se arrumava para a festa da Líder Eva, Gracyanne contou como o ex-marido Belo reagiu ao saber de sua ida ao BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Gracyanne contou que recebeu uma ligação do cantor. "O Belo me ligou: 'Você é louca? Você vai para o BBB? Você pirou? Como é que você vai comer?'".

Vitória brincou com a influenciadora. "E ele estava certo".

Gracyanne riu e concordou. "E ele nunca errou".

A sister completou. "Por causa da comida mesmo. Ele falava: 'Você acha que vale a pena? Uma parada que você fez a vida toda... Para quê?'"

