Gracyanne diz que estava decidida a desistir do BBB: 'Não vou aguentar'

Gracyanne Barbosa confessou que cogitou desistir do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A fisiculturista fez um desabafo com Daniele Hypólito na academia. Ela admitiu que ia apertar o botão de desistência, mas mudou de ideia após se consultar com a psicóloga do programa.

Gracyanne: "Foi no dia da Prova de Resistência que a gente ficou aqui, no banco. Eu chorei, porque me remeteu ao negócio de ficar sentada no banco quando eu não tinha onde morar. E aí eu fiquei mal aquele dia, e falei: 'Não vou aguentar passar por essas coisas, cara. Não quero revisitar esses lugares que eu já esqueci'. E aí, no dia seguinte, eu ia apertar".

Gracyanne: "Eu fiquei sentada lá [na sala], e [o botão de desistência] estava vermelho. Eu fiquei sentada um tempão. Aí eu falei: 'Vou apertar'. E aí [apareceu o aviso]: psicóloga [disponível]. Aí eu falei: 'Que coisa doida!'. Eu estava só esperando ficar verde. E eu não tinha ido na psicóloga no outro dia porque tinha fila. Mas eu já estava sentada do lado do confessionário, fui a primeira a ir na psicóloga. Foi muito necessário, senão eu não teria ficado".

