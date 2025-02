Gracyanne sofre reviravolta no BBB com Aline, avalia Giovanna: 'Incomoda'

Fora do BBB 25 (Globo), Giovanna Jacobina avalia o desempenho da irmã, Gracyanne Barbosa, nos últimos dias.

O que aconteceu

Gracyanne Barbosa tem sido alvo de novos apontamentos dentro do BBB. No Sincerão desta segunda-feira (17), a sister foi criticada por Aline, que insinuou que a influenciadora estava sendo "falsa" com Diego Hypolito.

Segundo Giovanna, sua irmã vive uma semana mais complicada no reality. "Tem sido uma semana intensa e cheia de reviravoltas", avalia ela em comentário ao UOL.

No entanto, ela discorda das acusações feitas à sister. A ex-BBB acredita que Gracyanne seguirá pontuando o que julgar necessário para Aline ou Diego Hypolito.

A Gra sempre foi muito verdadeira no jogo, e acho que isso às vezes incomoda. Ela não tem medo de falar o que pensa, seja para Aline, para Diego ou para qualquer um. Giovanna Jacobina

Giovanna entrou no reality com a irmã, mas acabou sendo eliminada após três semanas, assim que foi anunciado o fim das duplas.

