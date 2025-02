Garota do Momento hoje (19): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (19) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto afirma a Bia que ama Beatriz. Beatriz provoca Bia, contando que será atriz. Topete é aprovado por seu patrocinador. Celeste pede que Lígia entregue uma carta para Edu. Beatriz confronta Bia sobre o beijo em Beto. Érico alerta Marlene sobre Juliano. Jacira propõe aliança a Nelson para separar Alfredo de Anita. Bia afirma a Maristela que sabotará a carreira de Beatriz. Bia pede ajuda a Juliano. Anita sofre ao ver Nelson a difamando. Sérgio comunica a Alfredo que sua popularidade despencou. Juliano propõe patrocinar a nova novela, desde que Bia seja a protagonista.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.