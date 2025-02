Fora do BBB, Mateus pede desculpa por briga com Eva e apoia Diego: 'Cômico'

Fora do BBB 25 (Globo), Mateus reviu sua "treta" com Eva e exaltou Diego Hypolito nesta quarta-feira (19).

O que aconteceu

Após identificar Camilla como sua verdadeira rival na casal, Mateus expressou o desejo de pedir desculpas a Eva. Os dois trocaram farpas durante a convivência no BBB. "Desculpa, acabei pegando essa briga de uma forma muito pesada", afirmou em entrevista ao Mais Você (Globo).

Ele ainda disse que a conversa que teve com Eva antes de sair da casa foi "genuína". "Sinto que talvez eu tenha entrado muito nesse embate", avaliou.

Mateus ainda revelou torcer para que Diego Hypolito "vá longe" no BBB. "Acho ele uma pessoa que se comunica muito bem. Sabe expor seus pensamentos, tem uma forma muito cômica de se posicionar na casa. Parece um gringo no Carnaval bêbado. É muito cômico, acho ele uma pessoa muito interessante para a dinâmica da casa".

Sonho de cantar, outras alianças e Xepa

Na entrevista, Mateus aproveitou para falar sobre seu sonho de cantar. "Meu sonho é esse, quero muito ter essa oportunidade", disse.

Ele também comentou sobre sua amizade com Aline e Vinícius, afirmando que eles "foram muito especiais na casa". "Vinícius é uma pessoa muito bacana. Trocamos ideias e conselhos", disse.

Mateus ainda disse que se surpreendeu com a Xepa e adorou provar pratos como moela e rabada. "Fígado, aprendi a gostar", conta. "Mas não sabia que ia mexer tanto comigo. Comida deixa a gente desestabilizado".

Na Xepa por semanas —e após de um castigo do monstro—, o brother chegou a perder uma grande quantidade de peso.

