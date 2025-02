Filha de Iza veste macacão de grife avaliado em R$ 3,5 mil; veja foto

Yuri Lima, 30, publicou uma galeria de fotos de Nala, 4 meses, sua filha com Iza, 34.

O que aconteceu

Em uma das imagens, a criança aparece vestindo um macacão rosa da grife Fendi. A peça custa US$ 620, o equivalente aproximado a R$ 3,5 mil na cotação atual.

Nos comentários da publicação, vários internautas se derreteram pela fofura de Nala. "Muito amor envolvido", escreveu um seguidor do atleta. "Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Nala puro amor", derreteu-se outra. "Paizão", elogiou um terceiro.

Yuri Lima confirmou no início do ano que havia reatado o relacionamento com Iza. No fim de janeiro, o jogador de futebol divulgou novas fotos ao lado da cantora - algo que não fazia desde o término conturbado da relação, em julho de 2024.