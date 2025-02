Filha de Flávia Alessandra sobre nudez da mãe: 'Em casa andamos pelados'

Giulia Costa, 24, filha mais velha de Flávia Alessandra, 50, revelou que em sua família eles têm o hábito de ficarem pelados uns na frente dos outros.

O que aconteceu

Costa abordou o assunto ao ser questionada pela própria Flávia sobre o que ela achou de ter visto a mãe pelada em duas capas da Playboy. Durante bate-papo entre mãe e filha no videocast Pé no Sofá Pod, Giulia disse ter reagido com normalidade, porque cresceu em um ambiente no qual a nudez sempre foi normalizada.

Para mim foi muito tranquilo. De fato, não foi uma questão, mas porque lá em casa a gente sempre andou pelado, na nossa família toda na verdade. Não temos essa questão da nudez.

Giulia Costa

Giulia só pontuou um incômodo que aconteceu na escola, quando seus colegas se reuniram para ver o ensaio nu de Alessandra no computador. "Eu lembro que quando você posou a segunda vez, a gente estava na aula de informática, e tinha um menino que era o capeta da turma, ele colocou minha mãe peladona na Playboy e [juntou outras pessoas] falaram 'a mãe da Giulia', e aí mexeu comigo por eles estarem rindo, e eu chorei".

Passado esse episódio, Costa reforçou que a nudez da mãe não foi um problema. "Eu sempre lidei muito bem, teve essa situação com meus amigos, mas fora isso foi algo muito natural e tranquilo".

Flávia Alessandra posou pelada para as páginas da Playboy em duas ocasiões. A primeira foi em 2006, após o sucesso de "Alma Gêmea", e a segunda em 2009. A primeira capa vendeu 450 mil exemplares, enquanto a segunda vendeu 251 mil.

Giulia Costa é filha de Flávia Alessandra, do casamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). A atriz também é mãe de Olívia, 13, da relação com Otaviano Costa.