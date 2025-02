Fernanda Torres traduziu livro de Julianne Moore que foi banido de escolas

O livro "Morango Sardento", escrito por Julianne Moore, que acaba de ser banido de escolas dos Estados Unidos, foi traduzido no Brasil por Fernanda Torres.

O que aconteceu

"Morango Sardento" foi vetado de bibliotecas escolares que são administradas pelo Departamento de Defesa dos EUA. No total, pelo menos 160 insituições de ensino passaram a proibir o livro criado por Moore por, supostamente, está relacionado à "ideologia de gênero ou tópicos discriminatórios da ideologia da equidade", segundo o jornal The Guardian.

Livro escrito por Moore conta a história de uma menina ruiva que tem o rosto coberto por sardas. Ela se incomoda por ter sido apelidada pelos colegas de "Morango Sardenta", mas, em uma trajetória de superação, ela consegue se livrar do sentimento de autorrejeição e se importar mais com amizades do que com a aparência.

No Brasil, o livro foi lançado em 2010 pela editora Cosac Naify. A obra foi traduzida para o português por Fernanda Torres, enquanto a atriz Deborah Bloch foi a responsável por assinar o texto de orelha. Atualmente, "Morango Sardenta" está fora de catálogo no Brasil.

Moore critica proibição

Atriz vencedora do Oscar, Julianne Moore criticou decisão do governo dos EUA de vetar seu livro. A artista disse ter se questionado sobre o porquê da proibição: "Não posso deixar de me perguntar o que há de tão controverso que levou o governo a bani-lo", iniciou.

Julianne afirmou ter ficado "verdadeiramente triste". "Nunca pensei que veria isso em um país onde a liberdade de expressão é um direito constitucional", afirmou.