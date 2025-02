'Faces de Eva' e muito samba: confira a programação de festas do BBB 25

Nesta semana, além de Eva ganhar sua Festa do Líder, os participantes do BBB 25 ainda cairão no samba com Diogo Nogueira e a Portela.

Festas da semana do BBB 25

Na comemoração que encerrará o reinado de Eva, o tema será sobre as expressões artísticas da sister. A decoração retratará o trabalho da bailarina na dança, na produção de conteúdos digitais e como modelo.

Com grandes LEDs em referência aos típicos cartazes de espetáculos da Broadway, Eva será anunciada como a atração principal da noite. Em um momento só pra ela, a sister demonstrará seu talento para a dança, com o auxílio de bailarinos, que entrarão na cada para realizar um número especial com a líder.

Já na sexta-feira (21), a casa entrará no clima do Carnaval com um show de abertura da Escola de Samba Portela. Vestidos com abadás, eles acompanharão uma apresentação do primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira, Marlon Ferreira e Squel Jorgea, a rainha de bateria Bianca Monteiro e o intérprete oficial Gilsinho cantando os sambas-enredo.

Na sequência, Diogo Nogueira se apresentará para os confinados. "Poder dividir o palco do BBB com a Portela vai ser uma honra e um grande privilégio. Espero que o público que estará nos assistindo aproveite bastante e que os brothers e sisters se divirtam ao extremo e fiquem muito felizes", afirmou o cantor, em material enviado para imprensa.

