Ex-paquita posta foto de biquíni após perder peso: 'Acredite na essência'

A ex-paquita Ana Paula Almeida, 42, postou fotos de biquíni após perder 11 kg.

O que aconteceu

A loira compartilhou fotos em uma praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, ela aparece vestindo um biquíni vermelho.

Recentemente, Ana Paula revelou ter passado por um processo de emagrecimento. Ela diz que eliminou 11 kg com alimentação saudável.

Na postagem, a famosa fala sobre acreditar em sua essência. "Acredite na sua essência e se transforme quantas vezes for, para ser melhor para você e para as pessoas! Ame mesmo que o outro te der espinhos, cada um só da o que tem! Faça sempre o que for melhor para você! No final das contas, sempre será você com você mesma!", escreveu na legenda.

A ex-paquita foi muito elogiada nos comentários. "Linda", escreveu uma fã. "Eu amo uma bonequinha", disse outro.