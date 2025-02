Eva 'barra' Vitória Strada de participar de sua festa do Líder no BBB

Eva, a Líder da semana no BBB 25 (Globo), barrou a participação de Vitória Strada em sua festa na noite de quarta-feita (19).

O que aconteceu

A Líder precisou escolher uma pessoa para ser barrada de sua festa. Durante todo o dia, ela cogitou nomes como os da Camilla e Gracyane.

No entanto, Vitória foi a escolhida após ganhar um prêmio de R$ 40 mil.

Eu não iria votar na Vitória por causa do Mateus ontem, mas ela acabou de ganhar R$ 40 mil, então eu vou vetar ela. Mudei de ideia. Eva

Vitória foi indicada por Mateus momentos antes de sua eliminação. Cada um dos emparedados da 5ª votação escolheu um participante e aquele escolhido pelo eliminado participaria da dinâmica.

A sister teve que jogar uma brincadeira de cartas. Ela tiraria as cartas aos poucos e, caso o valor delas passasse de R$ 45 mil, Vitória perderia tudo e esse valor seria somado ao prêmio do programa.

Se a atriz parasse a brincadeira com qualquer valor somado abaixo de R$ 45 mil, ela ficaria com aquele valor. O restante, seria somado ao prêmio do programa.

Vitória parou o jogo com R$ 40 mil. Os outros R$ 5 mil foram somados ao prêmio do programa.

Entre as cartas, havia algumas com a consequência de indicar um participante para uma Super Xepa. Contudo, a sister não a tirou.

Com isso, o novo valor do prêmio passa a ser R$ 2.535.000.

